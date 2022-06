3 geitjes die ernstige verwaarlozing overleefden ter adoptie gesteld bij Ark van Pollare

De man uit Oosterzele zou al een aantal weken zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar liet zijn dieren aan hun lot over. De Ark van Pollare kwam ter plaatse om de geitjes in de beslag te nemen. Maar toen ze aankwamen zagen ze 3 geitjes bovenop de karkassen van de dode geitjes staan. Voor een van de vier levende de geitjes, die Billy genoemd werd, werd met man en macht gewerkt om hem nog het beste leven te kunnen geven. De Ark van Pollare deed zelfs een oproep om geld in te zamelen voor een rolstoel. Maar het mocht niet zijn, want slechts enkele dagen later overleed geitje Billy. De andere 3 geitjes overleefden hun verwaarlozing wel. “Ze hebben samen met ons een lange weg afgelegd maar het heeft geloond”, klinkt het bij de Ark. “Ze zijn intussen, na intensieve monitoring helemaal aangesterkt en bij momenten zelfs sociaal. Dat wil ook zeggen dat deze miekes ter adoptie komen. Deze onschuldige dieren hebben een valse start genomen in hun leven maar zijn nu klaar voor verandering. Wie geeft hen een tweede kans op een goed leven en wie toont hen hoe het wél moet?”