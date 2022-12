1.500 nieuwe bomen aan Slagvijverbos en Natuurpark Slagvijver

In totaal maakt de gemeente werk van het bebossen van vijftig are in de vallei om er rond 2035 een nieuwe leuke en groene plek van te maken. In totaal gingen zondag 1.500 nieuwe bomen de grond in. Dat was in de voormiddag het geval aan het Slagvijverbos aan de Vijverseleweg. Dat gebeurde in samenwerking met vzw Bûûmplanters. In de namiddag gingen de vrijwilligers samen met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei aan de slag in het toekomstige Natuurpark Slagvijver. Begin januari zullen de personeelsleden van de gemeente in het kader van een teambuilding zelf de laatste hand leggen aan de behaging van het perceel. Het park zal dan nog zo’n 500 stuks plantgoed rijker zijn. Het project kadert in het inrichtingsproject met steun van de Vlaamse overheid (Natuur en Bos) in kader van meer toegankelijk groen in de Vlaamse rand