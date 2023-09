Fonduehuis Beethoven heropent op 1 september

Het enige fonduehuis in het hart van Kortrijk neemt een nieuwe start. De heropening is op vrijdag 1 september, vanaf 18 uur. Treuzel niet met reserveren, voor wie het nieuwe team en het vernieuwde Beethoven wil leren kennen. De plekjes vliegen de deur uit en er is ook braderie in de stad.