Zanger Jame lanceert cover van bekend Oekraïens Eurosonglied

“Ik ken het nummer al langer en zing het geregeld op mijn optredens”, vertelt Kurt, die onder de noemer Jame meer dancegerichte zangprojecten tot een goed eind brengt. “Ik krijg daar vaak positieve reacties op. Samen met producer Domien Duyck heb ik het nummer nu opnieuw in een danceversie uitgebracht, waarbij ik de zang doe. En ja, in het stuk zing ik ook in het Oekraïens, maar omdat ik het nummer al zoveel gebracht heb is dat voor mij echt niet moeilijk. Wat de bedoeling is? Met het lied wil ik een vredesboodschap de wereld insturen, in de hoop dat de oorlog vlug voorbij mag zijn. Binnenkort gaan we ook een videoclip gaan opnemen in de buurt van de Kemmelberg en die zullen we dan op YouTube lanceren. Om het nummer te promoten werk ik samen met Nederlander Geert Hakze, die zijn weg weet in de wereld van de vrije radio’s.”