Woning vernield bij felle brand in Lendelede

Rond 3.15 uur hoorde buurman Freddy Despriet aanhoudend geklop. “Dat gebeurt wel vaker omdat de Marokkaanse bewoner met kennissen vaak aan auto’s werkt”, vertelt Freddy. “Maar omdat het bleef duren en het toch al heel laat was, keek ik even naar buiten. Ik zag heel wat licht. Dat bleken vlammen te zijn. Ik liep via de achterkant naar buiten en verwittigde de hulpdiensten.”

Of er op het ogenblik van de brand iemand in de uitgebrande woning aanwezig was, was niet helemaal duidelijk. Het dak is volledig ingestort en het huis ligt vol puin. Een eerste zoektocht door de brandweer leverde alvast niets op. De politie probeerde te achterhalen wie eventueel aanwezig zou kunnen zijn geweest. Burgemeester Carine Dewaele van Lendelede, die aan de overkant van de Winkelsestraat woont, kwam poolshoogte nemen. De politie sloot ook een deel van de Winkelsestraat tussen Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) en Lendelede voor het verkeer af. Pas bij dageraad zal er wellicht honderd procent zekerheid zijn of er nog iemand in de woning aanwezig was. Een deskundige zal in opdracht van het parket de oorzaak proberen te achterhalen.