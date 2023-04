WEER. Vanochtend kans op bewolking in Lendelede

Afdeling bakkerij voorziet ontbijt en brunch op opendeur­dag MSKA

De afdeling bakkerij van het MSKA pakt uit met een ontbijt/brunch tijdens de opendeurdag van de school langs de Groenestraat op zaterdag 13 mei. Zo bieden ze alle geïnteresseerden de kans om te smullen van de lekkernijen gemaakt door de leerlingen. Dit via een buffetformule. Je wordt ontvangen met een glas cava en kan je vervolgens te goed doen aan een assortiment boterkoeken, pistolets en brood met beleg als gerookte zalm, kaas, vleeswaren,choco, confituur,... Maar ook yoghurt, verse fruitsalade, ambachtelijke chocolade, koffie,... staan op het menu. Het buffet wordt geserveerd van 9.30 tot 12.30 uur. Volwassenen betalen 19 euro, kinderen tot 11 jaar 9 euro. Inschrijven kan tot maandag 8 mei door het correcte bedrag over te schrijven op BE22 7350 5496 6147. Meer info via isabelle.loontjens@mskaroeselare.be.