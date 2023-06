WEER. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Lendelede

Paulig steunt Brood(doos)nodig dankzij sportieve uitdaging

Het Jeuncomité van Paulig, dat in Roeselare tortillachips en wraps produceert voor Santa Maria, Poco Loco en heel wat huismerken, lanceerde in mei voor de derde keer de Around the World Challenge voor alle medewerkers. Hun doel: samen 40.000 kilometer wandelen, lopen en fietsen én dit registreren via Gusto Sportivo, een platform voor sport en beweging speciaal voor bedrijven in de voedingssector. Aan deze ambitieuze doelstelling koppelde Paulig opnieuw een donatie aan een goed doel zijnde vzw Enchanté. Die vzw zorgt met het Brood(doos)nodig-project voor goedgevulde brooddozen voor kinderen die niet elke middag een evenwichtige lunch meekrijgen. 12 Roeselaarse scholen nemen deel aan dit project. De uitdaging bracht finaal 5.000 euro in het laatje. Tina De Jaeger, projectmedewerker bij Brood(doos)nodig, kwam de cheque eigenhandig in ontvangst nemen.