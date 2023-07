WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Lendelede vandaag

Nogal wat drugs gevonden tijdens overlast­con­tro­les in parken en op pleinen

De politie heeft niet veel langer dan het begin van de grote vakantie afgewacht om weer eens een overlastcontrole uit te voeren in parken en op pleinen. Dat was woensdag het geval op het Plein, in het Begijnhofpark en het Van Raemdonckpark.