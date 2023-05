WEER. Kans op zo goed als helder weer in Lendelede vanochtend

Van bijensafa­ri tot speciale fietsroute: Izegem viert Week van de Bij met extra activitei­ten en bouw van een van de eerste bijenburch­ten van Vlaanderen

De stad Izegem heeft op zijn grondgebied bijna 3 hectare aan bloemenweides, verdeeld over tachtig locaties. Ze is de bij dus genegen, maar om het belang van de zoemende insecten nog meer in de kijker te zetten organiseert ze een week lang een reeks activiteiten, van het in het leven roepen van een speciale fietsroute tot zelfs een…bijensafari.