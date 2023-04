WEER. Kans op bewolkt weer in Lendelede vanochtend

28 Vlaamse jongens in de val gelokt met vals Facebook­pro­fiel: Duitser (45) krijgt 6 jaar cel voor pedoprak­tij­ken op internet

“Ik was rijles aan het geven.” Een 45-jarige Duitser gebaarde van krommenaas toen de Brugse politie hem vorig jaar aantrof met een 14-jarige jongen op zijn schoot in zijn wagen. Het onderzoek wees echter uit dat Matthias S. maar liefst 28 Vlaamse jongens op sociale media overtuigde om naaktfoto’s van hen door te sturen. En dat was wellicht slechts het topje van de ijsberg.