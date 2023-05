WEER. In Lendelede zware neerslag en bewolking vanochtend

Kwademeers, Yserbyt­dreef en deel Kreupel­straat vernieuwd: afvalwater stroomt niet langer grachten en beken in

De werken in de Kwademeers, Yserbytdreef en Kreupelstraat in Bellegem zijn afgerond. Bij de vernieuwing is ingezet op ontharden en verkeersveiligheid. Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen zijn vernieuwd. “Het is ook een belangrijke verbetering voor de waterkwaliteit van onze waterlopen in het zuiden van de stad”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).