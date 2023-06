WEER. Heldere ochtend in Lendelede

Kuurne pakt leegstand aan met ‘Start in Kuurne’

Om de leegstand in het centrum van Kuurne aan te pakken, zal de gemeente in samenwerking met Leidal leegstaande panden in het centrum matchen met startende ondernemers. “Zo kunnen starters eventueel hun product of dienst voorstellen in een etalage in het centrum, of er zelfs een pop-upconcept openen tot hun zaak klaar is voor een volgende stap”, zegt schepen Bram Deloof (N-VA).