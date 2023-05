WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Lendelede vanochtend

West-Vlaam­se hart laat je proeven van de natuur

Stadlandschap West-Vlaamse hart geeft je op zondag 7 mei de kans om het Sterrebos in Rumbeke in te duiken samen met enkele herboristen en zo te ontdekken hoeveel lekkernijen er in de ontluikende natuur schuilgaat. Want wie bijvoorbeeld brandnetel zegt, denkt meteen aan het onkruid in z’n tuin of de pijnlijke bultjes die je krijgt als je ‘geneteld’ bent. Maar proefde je al eens brandnetelsoep? Tijdens deze namiddag nemen twee gidsen je van 14 tot 16 uur mee het bos in, op zoek naar eetbare natuur. Nadien trakteren ze in het Educatief Centrum op enkele natuurlijke proeverijtjes. Deelnemen kost twee euro per persoon, startplek is het Educatief Centrum in de vroegere paardenstallen. Inschrijven kan via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051/27.55.50.