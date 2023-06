WEER. Bewolkt weer in Lendelede vanochtend

En dan prijkt je foto plots reuzegroot... op Times Square in New York

Elias Benoit, zoon van de Kuurnse burgemeester Francis Benoit en tweedejaarsstudent journalistiek aan hogeschool Howest in Kortrijk, heeft een aantal foto’s mogen maken voor hockeyclub Gantoise. Tot zijn grote verbazing prijkte een van de beelden plots op een billboard op Times Square in New York. “Ik kreeg vanmorgen een berichtje dat ik even Facebook moest checken”, glimlacht Elias, die uitlegt hoe de vork in de steel zit.