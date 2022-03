Vrijdag en zaterdag uitvaart van Sara (34) en Davy (28)

Davy en Sara kwamen afgelopen vrijdagavond om het leven in Nieuwpoort nadat ze samen iets waren gaan eten in een restaurant in de havengeul van Nieuwpoort. Toen ze daarna vertrokken, belandden ze - mogelijk door de dichte mist - met hun auto in de IJzer. Toen niemand hen op zaterdag kon bereiken, sloegen beide families zaterdagavond alarm en verwittigden ze de politie. De politie kon aan de hand van camerabeelden hun laatste locatie achterhalen. Toen de zaakvoerder van het restaurant nog eens de tocht opnieuw deed, vond hij bandensporen in het zand die eindigden aan het water. Enkele uren later werd hun auto uit het water gehaald.

Davy en Sara waren officieel geen koppel, maar konden het goed met elkaar vinden. Sara is afkomstig uit Staden, werkte als regiomanager bij Basic Fit en woonde in Roeselare. De uitvaart van Sara Geeraert vindt vrijdag om 11 uur plaats in de aula van Uitvaartzorg Commeyne in Roeselare. De uitvaart is ook via livestream te volgen. Davy is afkomstig van Lendelede en woonde in Heule. Hij werkte als sales manager voor Coca-Cola en was betrokken bij verschillende verenigingen. Van Davy wordt zaterdag om 10 uur afscheid genomen in de Sint-Blasiuskerk in Lendelede.