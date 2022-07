Vicky en Olivier nemen café De Club over: “Overdag volkscafé, ’s avonds dansen”

Roeselare Voorzitter Koreaanse wielerbond op bezoek in KOERS

KOERS. Museum van de Wielersport kreeg hoog bezoek op de nationale feestdag. Schepen José Debels (CD&V) en Stijn De Zaeytijd, wetenschappelijk medewerker van het museum aan het Polenplein, verwelkomden er een delegatie uit Zuid-Korea. “Christopher Koo, voorzitter van de Koreaanse wielerbond, is enkele dagen in België en maakte van de gelegenheid gebruik om ons museum te bezoeken”, vertelt Dries. “ Meneer Koo heeft zelf een collectie van meer dan 300 historische fietsen en droomt er van om in Korea een eigen museum over de fiets op te starten. Hij is bovendien president van de Korean Business Association Europe.”

