Vastgoedprijzen in Lendelede stijgen

Tot 24 maanden cel gevraagd voor reeks diefstal­len

Twee jongemannen uit Kuurne en Izegem moesten zich maandag verantwoorden voor de rechtbank voor een hele reeks diefstallen. Vooral G. C. (27) was altijd betrokken bij zo’n 15 diefstallen. “Hij blijft maar feiten plegen, ook nu zit hij weer in de cel voor een nieuwe reeks diefstallen”, zegt het Openbaar Ministerie.