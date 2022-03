Van alien tot weerwolf: Prizma Campus Middenschool speelt The Masked Reader tijdens jeugdboekenmaand

Kortrijk/Ingelmunster “Met waanzinni­ge snelheid een papa van drie kinderen de dood ingejaagd”: rechter snoeihard voor automobi­list die met 100 per uur dodelijk ongeval veroorzaak­te in zone 30

“Je bekommerde je niet om je slachtoffer en reed met een waanzinnige snelheid in een fietsstraat een jonge papa dood.” De politierechter was niet mals voor de 28-jarige automobilist die op 12 juli 2021 in de zone 30 aan de Leiebrug in Kortrijk met 100 kilometer per uur een voetganger doodreed. Hij had te veel gedronken en in zijn bloed waren sporen van drugs. De doodrijder kreeg donderdag dan ook een zware celstraf en een nog zwaarder rijverbod.

