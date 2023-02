Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen in zaal Lindelei

In het spoor van handteke­ning­ja­ger Nicolas bij start Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne: “Al paar duizend handteke­nin­gen van renners in 120 boeken”

“Christophe Laporte en Dylan Van Baarle zijn mijn doelen vandaag.” Nicolas Verbrugghe (46) uit Lendelede begon in 1992 met het verzamelen van handtekeningen van wielrenners en heeft er ondertussen al enkele duizend in zijn boeken staan. Zondag was de veertiger bij de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, waar hij eens te meer op jacht ging. Of hij slaagde in zijn opzet lezen we hieronder.