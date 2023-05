Tweede Lokale Markt palmt Dorpsplein in

RESTOTIP: foodsharen op zijn Zuid-Amerikaans, in Choclo

Sinds een aantal maanden kan je in Choclo in Kortrijk proeven van de Latijns-Amerikaanse cultuur en keuken. Bockie De Repper noemde het restaurant een ideale plek om een kater te verzachten. We gingen proeven of je er ook zonder kater aan je trekken komt.