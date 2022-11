Twee jongeren zonder fietslicht door dichte mist naar school in Lendelede

Roeselare Beweging.net organi­seert vorming rond online oplichting

Beweging.net Roeselare organiseert op donderdag 1 december met ‘Laat je niet vangen’ een interactieve vorming rond de gevaren van phishing en andere malafide cyberpraktijken. Deze vorming vindt plaats in de bar op de TRAX-site en start om 19 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Spreker Wouter Van Dyck maakt de deelnemers wegwijs in wat je wel en niet moet doen om niet in de val te trappen van online oplichters. De vorming is gratis. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar beweging.net.roeselare@gmail.com.

