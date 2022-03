Twee jaar na overlijden krijgt muzikant Roger Huysentruyt uitvaart én Cultuurtrofee: “Waardig afscheid en mooi eerbetoon”

LendeledePrecies twee jaar na zijn overlijden kan iedereen komend weekend afscheid nemen van muzikant Roger Huysentruyt. Op zaterdag 2 april is er een herdenkingsplechtigheid in de Sint-Blasiuskerk, gevolgd door een jazzmatinée. Zijn geliefde genre, want hij was een van de stichtende leden van de in Lendelede welbekende Crooktown Jazz Band. Als extra eerbetoon krijgt hij die dag ook postuum de Cultuurtrofee van de gemeente.

Roger kreeg in 2020 te horen dat hij pulmonale hypertensie had, een abnormale bloeddruk in de longen waardoor hij vaak kortademig was. "Het gevolg van een vernauwde kransslagader", vertelt zijn vrouw Myriame Verstraete. "Een spijtige toevalstreffer, want slechts 400 Belgen hebben die aandoening. In januari werd hij in AZ Groeninge opgenomen omdat hij zich niet goed voelde. Begin februari ging het van kwaad naar erger en moest hij naar het UZ Leuven. Daar kwam hij op de dienst Intensieve Zorgen terecht en in maart is hij er in een coma beland waar hij niet meer uitraakte.

Lendeleedse ‘boeven’

Roger was in eigen streek bekend als muzikale duizendpoot. Al op jonge leeftijd volgde hij muzieklessen aan de conservatoria van Kortrijk en Harelbeke. “Hij wilde aanvankelijk accordeon leren spelen, maar daar was hij in een harmonie niet veel mee”, glimlacht zijn vrouw Myriame Verstraete. “Het is dan toch klarinet en saxofoon geworden. Op die manier is zijn voorliefde voor jazz ontstaan. Eerst met de oprichting van de GL Dixielandband, later ook met GL Jazzclub en vooral de Crooktown Jazz Band. Die laatste naam verwijst met ‘Crook’ – Engels voor ‘boef’ - ook naar Lendelede, want daarmee doelen ze op Ludovicus Baekelandt, die hier geboren is. Muziek heeft ook ons samengebracht, want we leerden elkaar indertijd kennen in de harmonie van Gullegem.”

Wijlen Roger Huysentruyt was een fervent muzikant en krijgt zaterdag de Cultuurtrofee van Lendelede 2020.

Zoon Bert en dochter Griet zijn het levende bewijs dat muzikaliteit ook in de genen zit. De acteur is drummer bij Lenny & De Wespen en vroeger bij Gorki, terwijl Griet vijf jaar geleden de Crooktown Jazz Band als contrabasspeler vervoegde. “Toen papa in 2010 op pensioen ging trok hij er vaak me de mobilhome op uit en zelfs toen had hij zijn instrument altijd bij”, herinnert Griet zich. “Er ging geen dag voorbij of hij was niet met muziek bezig. “

Coma

Dit alles gebeurde midden in de eerste lockdown, wat bezoekjes bijna niet mogelijk maakte.

Ook voor Griet was het geen makkelijke periode. In maart 2020 beviel ze van haar dochtertje Polly. “Maar mijn vader lag toen al in coma en heeft nooit geweten dat hij een kleindochter heeft. Dat was moeilijk. Corona heeft veel onmogelijk gemaakt, maar het voordeel was wel dat wij tijd en ruimte kregen om alles te verwerken en een plaatsje te geven.”

Jazzmatinée

De pandemie zorgde er ook voor dat Roger nog geen afscheidsplechtigheid heeft gekregen. “We hebben een grote familie die bovendien elkaar eens goed vastpakt en hij kende nu eenmaal véél mensen”, zeggen Myriame en Griet. “We wilden hen de kans op een volwaardig afscheid niet ontnemen. De herdenkingsplechtigheid is uiteindelijk vier keer uitgesteld, tot de maatregelen het weer toelieten. Iedereen is op zaterdag 2 april om 10.30 uur welkom voor een dienst vol muziek. Om 14 uur volgt nog een jazzmatinée in Zaal Den Tap.”

Ondertussen heeft de gemeente beslist om de Cultuurtrofee 2020, die toen om de gekende redenen niet uitgereikt kon worden, postuum aan Roger op te dragen. Dat zal zaterdagmiddag gebeuren. “Een mooi eerbetoon”, vindt Myriame. “Toen ging dat gebaar voor mij te vroeg gekomen zijn, maar nu vind ik het prachtig. Het maakt de cirkel ook een beetje rond, want zowel Bert als de Crooktown Jazz Band hebben de Cultuurtrofee ooit al gekregen.”

The Crooktown Jazz Band bracht ook een compilatie-album met muziek van Roger uit, dat ze aan Griet schonken. “Veel familieleden vroegen echter een exemplaar en toen ontstond het idee om die cd ten voordele van de vzw Pulmonale Hypertensie te verkopen”, zegt Griet. “Op die manier konden we duizend euro inzamelen, die we zaterdag ook aan de vzw gaan overhandigen.”

Zaterdag organiseert de familie een herdenkingsdienst met veel muziek en in de namiddag ook een concert.