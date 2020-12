Twee gewonden na schuiver in de gracht: “Hier wordt vaak te snel gereden”

Ingelmunster Helft van kangoeroe­wo­ning onbewoon­baar na felle saunabrand op bovenver­die­ping

19 december Een hevige brand langs de Oostrozebekestraat in Ingelmunster heeft zware schade aangericht in de kangoeroewoning waar ook het kapsalon van Dorine Meesseman is gevestigd. Niemand raakte gewond maar de helft van het pand is onbewoonbaar. Het kapsalon is gevrijwaard maar blijft omwille van de coronamaatregelen uiteraard dicht.