Trucker niet langer op intensieve na zware klap in dichte mist

Overwoeker­de landweg wijkt voor nieuw Ooievaars­pad

De heraanleg van het Ooievaarspad, een trage weg tussen het Ooievaarsnest en de Doornikserijksweg (N50) in Bellegem, is af. De werken door de firma Dawini kostten 119.738,80 euro, voor een derde terugbetaald via het Kopenhagenfonds (investeringen in fietsinfrastructuur, red.) van de Vlaamse overheid.