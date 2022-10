Toneelgroep Kohané op de planken met 'Nu even niet, nu even wel'

Kortrijk IN BEELD. Herenwo­ning nabij Gentpoort wint Architec­tuur­prijs Kortrijk, tuinwoning langs E17 krijgt publieks­prijs

De Architectuurprijs Kortrijk 2022 is uitgereikt. Een authentiek gerenoveerde herenwoning in de Minister Liebaertlaan 18, van Delfien Versaevel en Sis Pillen, is de laureaat bij de vakjury. Een gerenoveerde tuinwoning in de Elzenlaan 4, van Sophie Lanckriet, wint de publieksprijs.

21 oktober