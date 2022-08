TERRASTIP. House of 27: Op adem komen in het centrum van Lendelede

Kortrijk Grote Markt verwelkomt restaurant Riverso: “Hier ontdek je alles over Italië, met verrassen­de gerechten en 52 wijnsoor­ten”

Viva Sara Kaffée is niet meer. In het pand op de Grote Markt in Kortrijk huist nu Riverso. Ovidiu Ionut Ion (34) en Emilia Anton (34), die in Marsala op Sicilië opgroeiden, versterken het centrumplein zo met een nieuw Italiaans restaurant. Het mooie interieur is alvast veelbelovend.

