Aankoop natuurge­bied met spontane verbossing en poel breidt kasteel­park uit

De stad Kortrijk en de vzw Natuurpunt Beheer slaan de handen in elkaar met de aankoop van twee percelen in Aalbeke, gelegen tussen de Blauwkasteelstraat en het kasteelpark ‘Wit kasteel’ of ‘Château de Bourbon’. De stad staat Natuurpunt via de Kortrijkse Natuurbank met 21.493,33 euro bij, om het totale aankoopbedrag van 46.834,73 euro mee te helpen dragen.