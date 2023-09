NET OPEN. Erkan maakt van voormalig café ’t 25ste uur eethuis De Izegemse Koekoek: “Gespecia­li­seerd in kip aan ’t spit”

Wie houdt van kip aan ’t spit of andere Vlaamse specialiteiten, kan voortaan terecht in eethuis De Izegemse Koekoek in het Hallestraatje in het centrum van Izegem. Erkan Bicici bouwde voormalig café ’t 25ste uur om tot een gezellig restaurant dat open blijft tot na middernacht. “Eerst had ik mijn handen vol met wat opknapwerken en daarna was het wachten op een horecavergunning, maar nu ben ik er helemaal klaar voor”, glundert Erkan.