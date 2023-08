Omrijden door aanslui­ting nieuw stadhuis op warmtenet

Het nieuwe stadhuis wordt aangesloten op het warmtenet en zal straks verwarmd worden met restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale Mirom. Hiervoor dienen buizen doorgetrokken te worden vanuit het Sint-Michielsplein en via de Zuidstraat naar de nieuwbouw. Deze werken starten op 28 augustus en duren wellicht tot 15 september. Vanuit de Zuidstraat moet je tijdelijk omrijden via de Iepersestraat naar de Grote Markt. Van het St. Michielsplein kan je wel de Zuidstraat in. Meer info op www.warmewerken.be.