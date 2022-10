Straatverlichting in Lendelede één nacht langer gedoofd

“Het doven van die straatlichten gebeurt nu al enkele jaren van maandag tot en met donderdag”, vertelt schepen Rudy Rommens (CD&V). “Voortaan gaan we dat ook in de nacht van zondag op maandag doen. Concreet zal de verlichting op die nachten van 23.30 tot 4.30 uur niet branden. Op vrijdag- en zaterdagnacht laten we ze wel nog branden omwille van de veiligheid in het weekend. Verder gaan we ook de verwarming in alle openbare gebouwen beperken tot 19 graden. We bekijken ook of we dit voor sporthal Steuren Ambacht met enkele graden kunnen verminderen, gezien er daar toch gesport wordt. Andere energiemaatregelen vallen nog te bekijken. We merken wel een verhoogde interesse naar info bij het Sociaal Huis omtrent het sociaal energietarief. We verwachten na de afrekeningen van elektriciteit en gas wel een stijging.”