Speelpleinwerking Jakkedoe zoekt animatoren

Ingelmunster Overdekte speel­plaats De Zon wijkt voor polyvalen­te ruimte: "Extra lokalen voor leerlingen"

Het leerlingenaantal in De Zon, de gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs, is de voorbije jaren sterk gestegen. De maximumcapaciteit is ondertussen bereikt, nieuwe leerlingen komen op een wachtlijst terecht. Daarom moet het aantal leslokalen uitbreiden. Dit jaar starten werken om de bestaande overdekte speelplaats in te richten als polyvalente ruimte met extra lokalen, bureaus voor de directie en vergaderruimte.

26 januari