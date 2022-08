Rommelmarkt palmt Kortrijksestraat in

Roeselare / Lendelede Man (41) bedreigt zus met samoerai­zwaard: “Heb het slechts enkele seconden vast gehad”

Een 41-jarige man uit Roeselare moest zich woensdag nog meer eens verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. Deze keer had hij voor onrust gezorgd aan de woning van zijn zus in Lendelede. Op een bepaald moment haalde hij een samoeraizwaard uit zijn koffer en riep dat hij hun hoofden zou afhakken. “Dat heb ik echt niet gezegd”, zei de man tegen de rechter.

3 augustus