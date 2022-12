Rijksweg tussen Kuurne en Lendelede wordt veiliger en krijgt groene middenberm

Brussel/Antwerpen/Gent/Kortrijk LIVE. Marokkaan­se gemeen­schap kijkt in spanning naar wedstrijd tegen Frankrijk: voorlopig ook alles rustig in onze steden

Frankrijk en Marokko geven elkaar momenteel partij in de halve finale van het WK Voetbal, maar een volksfeest lijkt het deze keer niet te zullen worden in onze steden. De ‘Leeuwen van de Atlas’ staan immers 2-0 achter tegen ‘Les Bleus’, en er rest weinig tijd om die situatie nog te keren. In de Brusselse straten is het intussen opvallend rustig, in Antwerpen en Gent is er wel aardig wat sfeer in buurthuizen en cafés. De politie blijft wel op haar hoede. Hier volg je alles op de voet.

21:45