Brug­sesteen­weg krijgt tegen eind oktober twee Hoppinpun­ten

Op maandag 21 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van twee Hoppinpunten op de Brugsesteenweg (N32) in Roeselare. Ook de fietspaden langs de Brugsesteenweg worden aangepakt. Tijdens de werken is doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind oktober 2023.