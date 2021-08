REEKS. Levende legendes in Vlaanderen: Baeckelandt, vrijheidsstrijder of ordinaire schurk?

Roeselare Reserveer nu voor Ketnet Zomerzoek­tocht

11:25 Ketnet strijkt op zaterdag 14 en zondag 15 augustus neer in Roeselare met hun Ketnet Zomerzoektocht. Die dagen staan verschillende activiteiten opgesteld doorheen de stad: een Hoodie-hoogteparcours, een Nachtwacht-hindernissenparcours, een reuzegrote Helden-speelplek, de Ketnet Musical & Campus 12-bokszone, een #Like Me-fotohoek en een Hoppers-hinkstapspel. Ook is er een Ketnet Junior-hoekje op de Grote Markt. Deze wordt speciaal ingericht voor peuters en kleuters, met een knutselhoekje, een springkasteel van Bumba, kindergrime,… De Ketnet Zomerzoektocht is gratis, maar omwille van de huidige corona-maatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot reserveren. Dit kan via https://ketnetzomerzoektocht-roeselare.events.ketnet.be/schedule?date=2021-08-14. Op beide dagen zijn al enkele tijdsloten volzet.