Potloodventer (63) Bergmolenbos riskeert 10 maanden cel

Izegem Synthe­tisch drugslab ontmanteld in Izegem: Tien personen gearres­teerd

In Izegem heeft de politie dinsdag een synthetisch drugslab ontmanteld. Het lab was actief en er werd drie kilogram speed gevonden. Tijdens huiszoekingen in Brugge, Izegem en Moorslede zijn in totaal acht Polen en twee Belgen gearresteerd.

17:58