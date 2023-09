Ouderraad Talententuin organiseert eerste Talentenloop

Van onderwater­we­reld tot ‘Wieg der draken’. Dit mag je verwachten van de tweede editie van de Playmobil-beurs: “Diorama's zijn een uitlaat­klep om onze creatie­drang te beleven”

Er is maar weinig speelgoed dat zo tot de fantasie spreekt als Playmobil en dat willen Wim Vinckier en een hele reeks dioramabouwers in het weekend van 16 en 17 september duidelijk maken aan het grote publiek. Zij zetten in de voormalige feestzaal Paviljoen prachtige decors klaar, van zelfgemaakte Star Wars-taferelen tot middeleeuwse burchten die door draken veroverd worden.