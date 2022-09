Norbert uit Lendelede en Frans uit Staden trekken naar Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien: “De prijzen zijn bijkomstig. Het is gewoon fijn om gelijkgestemden te ontmoeten”

De orgels worden door de organiserende vzw MechaMusica opgesteld langs een wandelparcours in het hart van de stad, waar tegelijk ook de stadsopendeurdag plaatsvindt. De spelers zullen worden beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals het muzikaal repertoire, de esthetiek en de mechaniek van het draaiorgel, maar ook het voorkomen van de orgelspeler en de interactie met het publiek. Voor Stadens orgelfanaat Frans (67) is het de vierde keer dat hij aan het kampioenschap deelneemt, voor Norbert (79) wordt het de elfde keer.

Familie van foorkramers

Volledig scherm Norbert Vroman met zijn handorgel De Parel. © vdi

Bij Norbert zit het orgeldraaien in het bloed. “Ik stam uit een familie van foorkramers”, zegt Norbert. “Onze zoon Geert trekt nu nog naar kermissen met een klassieke draaimolen die in 1906 opgestart is. Die was eerst in handen van mijn vader. Tussen 1968 en 2002 gingen wij er alle kermissen mee af. Ons eerste orgel maakte onderdeel van die molen uit en zo is de liefde daarvoor gegroeid. Ondertussen hebben we thuis drie exemplaren en ook onze kinderen hebben er elk enkele.”

Quote Vorig jaar werd ik West-Vlaams kampioen en dat is fijn, maar ik doe het daar zeker niet voor. Het gaat bij mij echt om een liefhebbe­rij waar ik nog dagelijks mee bezig ben. Prijzen zijn leuk, maar vooral bijkomstig.” Norbert Vroman

Eigenlijk was Norbert na tien edities niet van plan om dit jaar naar het BK af te zakken. “Ik word tachtig jaar, dan mag je het al eens kalmer aan doen”, zegt hij. “Maar omdat het in Geraardsbergen plaatsvindt en ons orgel uit 1906 daar ooit begonnen is, maak ik een uitzondering.” Hoge verwachtingen koestert Norbert niet. “Vorig jaar werd ik West-Vlaams kampioen en dat is fijn, maar ik doe het daar zeker niet voor. Het gaat bij mij echt om een liefhebberij waar ik nog dagelijks mee bezig ben. Prijzen zijn leuk, maar vooral bijkomstig.”

Zware klus

Volledig scherm Frans Devriendt uit Staden bij z'n orgel Den Tol, dat sinds vorig jaar op een aanhangwagen gemonteerd is © Sam Vanacker

Bij Frans Devriendt begon de liefde voor het vak toen hij als kleine jongen de orgelmuziek van een paardenmolen hoorde. Hij haalde platen en cd’s met orgelmuziek in huis en 11 jaar geleden kocht hij een eigen draaiorgel. Sinds vorig jaar zit dat orgel in een nieuwe, vaste behuizing. “Vroeger was het orgel gemonteerd op een onderstel met wielen. Telkens was het een loodzware klus om dat orgel uit de aanhangwagen te halen en op te stellen. Daar bracht een ongelukje vorig jaar verandering in. Toen ik op de terugweg was van een evenement, moest ik plots hard remmen om een aanrijding te vermijden. Daarbij schoot het onderstel van het orgel naar voor, waardoor de as brak. Gelukkig liep het orgel zelf toen geen schade op.”

Quote Door de nieuwe aanhangwa­gen, waarvan de zijwand openklapt, hoef ik het orgel niet meer uit te laden. Veel prakti­scher. Frans Devriendt

In de plaats van ‘De Tol’, zoals zijn orgel heet, op een nieuwe onderstel te monteren, liet Frans het instrument vastmaken aan de vloer van een nieuwe aanhangwagen, waarvan de zijwand openklapt. Het wordt de eerste keer dat hij op die manier naar het BK trekt. “Zo kan het publiek van het orgel genieten terwijl het in de aanhangwagen blijft staan. Of het niet leuker is voor het publiek als ze het orgel in vol ornaat kunnen bewonderen? Geïnteresseerden kunnen altijd in de wagen een kijkje komen nemen, maar ik geef toe dat ik in dit geval voor m’n gezondheid heb gekozen. We zijn niet meer van de jongste en het is gewoon veel praktischer. Naast het orgel zelf staan in de aanhangwagen ook twee kasten met muziekboeken. Die wegen 180 kilo per stuk.”

Samenzijn met gelijkgestemden

Frans en Norbert hebben gemeen dat ze de prijzen op het kampioenschap eigenlijk maar bijkomstig vinden. “Het gaat om het samenzijn”, zegt Frans. “Andere orgels kunnen bewonderen is uiteraard mooi, maar het allerleukste aan zo’n kampioenschap is dat je nadien ook even de banden kunt aanhalen met anderen die dezelfde passie delen. We kennen elkaar allemaal en het wordt ongetwijfeld een heel aangenaam weerzien.” Norbert deelt die mening. “Ik hou van de sfeer die op zo’n kampioenschap hangt en is het fijn om gelijkgestemden te ontmoeten.”

Volledig scherm Frans Devriendt in 2016, toen z'n orgel nog op een onderstel stond. Dat onderstel sneuvelde in de aanhangwagen bij een ongelukje. © Sam Vanacker

Volledig scherm Norbert Vroman met een ander handorgel uit zijn collectie. © vdi

