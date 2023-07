Noord-Zuidraad zoekt nieuwe projecten

32 maanden cel voor man (28) voor slaan en verkrach­ten vriendin

Een 33-jarige vrouw uit Roeselare raakte tijdens de lockdowns verslaafd aan drugs. Ze begon al snel een relatie met haar dealer, die haar leven meteen overnam en introk in haar appartement. Hij sloeg haar meermaals, verkrachtte haar en sloot ze soms zelfs op in haar eigen appartement. De man is nu veroordeeld tot 32 maanden effectieve celstraf.