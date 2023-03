Nooit te oud om te (defi)leren... Maria (92), Rosa en Marie-Thérèse (90) showen strandmode: “Op onze leeftijd mogen we er nog best zijn, hé?”

Geen mondmasker­plicht meer in AZ Delta

In het AZ Delta is een mondmasker vanaf vrijdag 24 maart niet langer verplicht in zones buiten de zorg. Die beslissing komt er nadat De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloot om de algemene mondmaskerplicht in de zorgsector af te schaffen. Het mondmasker verdwijnt dus nog niet helemaal uit het ziekenhuis om kwetsbare patiënten te beschermen en om te vermijden dat zorgverleners uitvallen door covid.