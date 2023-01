Nieuwe loods blijkt te klein: Rode Kruis zoekt onderdak voor zieken- en materiaalwagen

De gemeente maakt sinds kort gebruik van een nieuwe technische loods. De verhuis is nog volop bezig, maar nu blijkt dat er voor het Rode Kruis niet voldoende plaats is. “We hadden gehoopt dat er een plekje zou zijn voor zowel onze materiaalwagen als onze ambulance, maar slechts één van de twee kan er terecht”, zegt Wim Duvillier van het Rode Kruis. “De loods valt blijkbaar kleiner uit dan gedacht. Voorlopig kunnen beide wagens er nog terecht, maar eens de volledige verhuis achter de rug is zal er maar één van de twee meer in kunnen. We smijten geen steen naar de gemeente, want ook zij zoeken actief mee naar een oplossing. Toch doen we een oproep naar anderen: wie in eigen gemeente nog een plekje weet waar onze beide wagens en wat materiaal samen een stelplaats kunnen krijgen, mag altijd contact opnemen via secretaris@lendelede.rodekruis.be.”