Natuurpunt vraagt Lendelede om trage wegen aan Sint-Antoniuskapel te herstellen

Het herstel van trage wegen is sinds een paar jaar een bevoegdheid van de gemeentebesturen. Voetweg 21 en 29 zijn twee zo’n wegen waarvan Natuurpunt wil dat de gemeente ze in ere herstelt. Op vandaag zijn ze zeer moeilijk zichtbaar omdat ze al jaren in onbruik zijn. Voetweg 21 loopt langs een boerderij tussen de Sint-Katharina- en Mellestraat. Voetweg 29 ligt tussen de Sint-Antonius- en Winkelsestraat. Beide monden uit aan de gerenoveerde Sint-Antoniuskapel.

Natuurpunt kaartte de kwestie een aantal jaar geleden al eens aan op de milieuraad, maar daar werd toen geen gevolg aan gegeven. Een recente brief gerecht aan het schepencollege bracht dit keer meer soelaas. “We hebben die goed ontvangen en gaan in samenspraak met alle betrokken partijen voor een oplossing zorgen”, aldus schepen van leefmilieu Rudy Rommens (CD&V). “Ook de gemeente Ledegem zit voor een stuk in die besprekingen betrokken, want ze lopen ook deels op hun grondgebied. Bedoeling is om die verbinden op termijn weer te kunnen openstellen en daar gaan we de komende tijd het nodige onderzoek voor doen.”