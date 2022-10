Natuurloop aan Patrijzenbos

Kortrijk Al dan niet tot 100 euro GAS-boete voor sluikstor­ten van klein afval en ook vuile voetpaden beboeten: Kortrijk houdt nieuw digitaal referendum

De stad houdt een nieuw digitaal referendum, deze keer over netheid in Groot-Kortrijk. Meest opvallende vragen zijn om al dan niet een GAS-boete tot 100 euro te geven voor sluikstorten van klein afval en om al dan niet strenger toe te zien of je voetpad vuilnis- en onkruidvrij is. “Het thema belangt alle Kortrijkzanen aan”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

11 oktober