Nathalie opent kapsalon in Stationsstraat

“Ik heb zeventien jaar lang met veel plezier kapsalon Fashion Coiffure in Roeselare uitgebaat”, vertelt Nathalie. “Daarna ben ik een hele tijd kapster in rust- en verzorgingstehuizen geweest, maar door en na corona is dat stilgevallen. Daarop besloot ik terug een eigen kapsalon uit te baten en daar heb ik nu een mooie stek voor gevonden op het gelijkvloers van residentie Charles in de Stationsstraat 20 in Lendelede. Ik kijk er enorm naar uit en ik hoop naast een nieuw publiek ook klanten van vroeger in Roeselare terug te zien. Ik hoopte al eerder terug aan de slag te kunnen, maar door een heupoperatie in mei moest ik mijn droom nog enkele maanden terug opbergen. Nu is het gelukkig wel zover. Op drukke momenten krijg ik ook hulp van mijn partner Jean-Luc Delacourt.”