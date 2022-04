Na avondlijke zoektocht met speurhond: geen slachtoffer(s) aangetroffen in puin uitgebrande woning

Omdat de ravage door de brand zo groot was, werd dinsdag een speurhond ingezet om te zoeken naar een eventueel slachtoffer in het puin. In de loop van de voormiddag was duidelijk geworden dat de huurder van de woning, een man van Marokkaanse origine, zich in Spanje bevond. Maar de vrees bestond dat mogelijk iemand anders in het huis aanwezig was toen de brand uitbrak. Een speurhond vond daar aanvankelijk geen spoor van maar toen het dier leek te twijfelen, werd beslist om ’s avonds toch nog verder te zoeken. De brandweer ruimde toen een deel van het puin in de kelder, zodat ook die nog grondig kon bekeken worden. Uiteindelijk leverde de zoektocht niks op, behalve dan de zekerheid dat tussen het puin geen lichaam lag. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Mogelijk blijft dat ook zo, gezien de enorme schade. Of de huurder van de woning intussen kon bereikt worden, is niet duidelijk. Woensdagmiddag was dat naar verluidt nog niet het geval.