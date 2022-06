N-VA kritisch over toekenning omgevingsvergunningen: "Grote verschil in beslissingen valt op"

“Meer gepaald het toepassen van het advies van het Departement Landbouw en Visserij”, zegt hij. “We analyseerden sinds begin 2021 een paar dossiers waar op z’n zachtst gezegd het grote verschil in beslissingen opvalt. Zo wordt in het ene dossier het Departement geroemd als een autoriteit wiens beoordeling wordt gevolgd, om dan vast testellen dat in een ander dossier het advies vragen ‘vergeten’ werd. En dat terwijl het openbaar onderzoek door procedurefouten opnieuw moest opgestart worden en er dus ruim de tijd was voor een herkansing. In een ander dossier sprak het Departement zich negatief uit rond de regularisatie van een zonevreemd bedrijf. Verzwarend element daarin was dat de aanvrager volgens hen het dossier opzettelijk verkeerd had voorgesteld. Toch koos het schepencollege er voor om, ondanks dit vernietigend advies, de aanvraag goed te keuren. Het valt daarbij op dat de aanvragers van twee dossiers waarvan het advies niet gevolgd werd nauwe banden hebben met het CD&V-bestuur. Is dat toeval?”

“Autonome beslissing”

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) zegt een gelijke behandeling van alle burgers na te streven. “Het advies van het Departement Landbouw en Visserij is uiteraard niet bindend, maar we volgen dat in de meeste gevallen wel”, zegt ze. “Het gaat vaak om vergunningen in landbouwgebied, waarbij we finaal ook rekening houden met het advies van onze eigen Dienst Stedenbouw. Dat staat altijd los van de persoon die de aanvraag doet en gebeurt in functie van een goede ruimtelijke ordening. Op basis van al die adviezen neemt het schepencollege telkens een autonome beslissing en voor alle dossiers is dat verschillend. Er is uiteraard altijd een beroepsprocedure mogelijk. Ook van het Departement als zij niet akkoord zouden gaan met een beslissing van ons, maar op heden is dat nog nooit gebeurd”, besluit de burgemeester.