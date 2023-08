Man (43) breekt binnen in kasteel Dassonville: “Wist niet meer wat ik deed”

Een 43-jarige man heeft in de nacht van 17 op 18 juni binnen gebroken in het kasteel Dassonville in het centrum van Lendelede. Hij verzamelde tal van antieke stukken, maar werd op heterdaad betrapt. “Ik was onder invloed van medicatie en drank, en wist niet meer wat ik deed”, zei de man tegen de rechter.