Man (41) bedreigt zus met samoeraizwaard: “Heb het slechts enkele seconden vast gehad”

De man die al verschillende keren veroordeeld is, was in maart vrijgelaten onder voorwaarden. Maar amper één week daarna schond hij die voorwaarden alweer. De man leefde in onmin met zijn ex waardoor er ook een contactverbod was opgelegd met zijn dochtertje. Op 19 maart trok hij naar de woning van zijn zus. “Hij wilde via haar proberen of hij toch eens contact kon hebben met zijn dochtertje”, pleitte zijn advocaat. Maar het liep bij de woning van zijn zus in Lendelede al snel uit de hand, zeker toen bleek dat zijn ex ook in de woning aanwezig was en hem werd aangemaand om te vertrekken. “Hij riep dat ze het allemaal wel nog eens zouden weten”, zei het Openbaar Ministerie. “Op een bepaald moment haalde hij een samoeraizwaard uit in het bijzijn van zijn zus en riep dat hij ze allemaal de kop zou afhakken.”