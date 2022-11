Lingeriezaak Ohlala zamelt oude beha’s in voor arrmoedeorganisaties uit Izegem en Roeselare

Lendelede / Roeselare / IzegemLingeriezaak Ohlala langs de Rijksweg in Lendelede zamelt deze maand opnieuw oude beha's voor het goede doel in. Ze schenkt die aan De Schakel/Televestiaire in Roeselare en inloophuis ‘t Koeterke uit Izegem, een deelwerking van CAW-West-Vlaanderen.

“Ieder jaar in november organiseren we, net als 80 andere winkels in Vlaanderen, een inzamelactie waarbij we alle dames oproepen om hun oude beha’s bij ons binnen te brengen”, vertelt Ohlala-zaakvoerster Lot Decock. “ In ruil krijgen ze een aankoopbon van tien euro, geldig bij aankoop van een nieuwe beha. Dit kent een groeiend succes: vele dames waarderen natuurlijk de attentie die we bieden maar vinden zeker even belangrijk dat hun oude, maar nog perfect draagbare, beha een tweede leven krijgt.”

Frederike De Smet van ’t Koeterke Izegem is blij met de actie: “Naast onze laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen voor een babbel en individuele ondersteuning, hebben we in onze kledijdienst een mooi aanbod van kleren voor mensen met een beperkt budget. De schenking van beha’s biedt deze dames nu de kans om ook mooie en kwalitatieve beha’s te dragen, iets waar ze anders nooit de mogelijkheid toe hebben.”

Volledig scherm Erik Vantomme van de Televestiaire, Frederike De Smet van het Inloophuis van CAW West-Vlaanderen en Lot Decock van Lingerie Ohlala bij de reeds ingezamelde oude beha's. © vdi

Dat beaamt Erik Vantomme van De Schakel-Televestiaire. “We konden de vorige jaren al twee keer rekenen op een mooie lading beha’s. Goede en kwalitatieve lingerie is voor deze mensen zowat de laatste prioriteit. Door deze actie kunnen ze nu kiezen uit tal van mooie modelletjes in hun juiste maat. We stellen vast dat dit de dames bijzonder gelukkig maakt, dit draagt echt bij tot hun zelfrespect.”

De actie loopt nog tot eind november. Je kan de beha’s droppen in de box voor de winkel of binnenbrengen in de winkel. Ze moeten wel fris gewassen zijn en in een plastic zakje verpakt. Als je er je mailadres aan toevoegt ontvang je daarna de aankoopbon, geldig bij aankoop van een nieuwe beha.

Info: www.lingerie-ohlala.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.