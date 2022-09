Lendeleedse senioren nemen nieuw rollatorpad in gebruik

Voor het gemak van de senioren start het rollatorpad aan woonzorgcentrum Aksent en loopt zo over een traject van 675 meter door de achterliggende wijk. “Samen met de technische dienst is een zo effen mogelijk parcours uitgestippeld”, zegt schepen Rita Lammertyn (CD&V). “In samenspraak met het rusthuis en vrijwilligers is gekozen voor een pad dat van het rusthuis via het Scharminkelpad richting ’t Gangske loopt. Daarna kunnen de mensen de Pastoor de Beirstraat oversteken naar het Tramlijnpad om zo langs het Loskaaipad opnieuw richting WZC te wandelen. Voor mensen met een rollator komt dit neer op 2.250 stappen. Voor hen is het belangrijk om te blijven bewegen, maar niet alle voetpaden liggen er even comfortabel bij. Voor hen is het parcours nu helemaal effen gemaakt. Daarmee vervullen we een belofte die we in ons meerjarenplan naar voor hebben geschoven.”